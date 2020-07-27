ائتلاف العبادي يطالب بتحقيق وتوضيح رسمي بشأن احداث ساحة التحرير

2020/07/27 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دان إئتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، المواجهات التي طالت المتظاهرين بساحة التحرير يوم امس.وطالب الائتلاف في بيان تلقته "أين نيوز" بـ"تحقيق وتوضيح رسمي يفسر ما حدث، ومحاسبة المسؤولين وقبلهم المسؤولين الذين قتلوا وإغتالوا المتظاهرين السلميين في إحتجاجات السنة الماضية والتي كان من نتائجها تشكيل الحكومة الحالية لمهام إنتقالية".ددعا الائتلاف "الحكومة الى الإبتعاد عن إعتماد القمع كسياسة بالتعامل مع مطالب المتظاهرين السلميين، ويطالبها بإعادة التركيز للقيام بمهامها الإنتقالية والتهيئة للإنتخابات وتوفير الأجواء الصحيحة لإجرائها، والعمل الجاد لتأمين الخدمات الأساس للشعب".

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