صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير -——- ٤أبو غريب ——— ٧الاسكان ———- ١الاعلام ———- ٩البياع ———— ١٦التراث ———- ٣الحرية ———- ٣٠الخطيب ——- ٧الدورة ———- ٧الرحمانية ——- ١السيدية ——— ١٣الشرطة الخامسة ——- ٢الشرطة الرابعة ——— ٥الشعلة ——— ٤٠الصالحية ——- ١الطارمية ——- ٦الطوبجي ——- ٥العامرية ——- ١٢العطيفية —— ١الغزالية ——— ١١القادسية ——- ٤الكاظمية ——- ١٨الكرخ ———- ١المحمودية —- ٩المعالف ——- ٧المنصور ———- ١٧المواصلات —— ٥الوشاش ——— ٦اليرموك ———- ٣جكوك ———— ٣حي الجامعة —- ٦حي الجهاد ——- ١٧حي الخضراء —- ٢حي العامل ——— ١٩حي العدل ——— ١٣حي الفرات ——- ٤سبع البور ———- ١ناحية الرشيد —— ٣سكنة جانب الرصافة ——— ٥محافظة النجف ——— ١محافظة كربلاء ——— ١محافظة صلاح الدين —— ١

الشفاء:٣٠٣

الوفيات:- وفاة/٦٨سنة/ذكر/سبع البور/شارع بلقيس.- وفاة/٨٣سنة/انثى/الرشاد /البلديات/محلة٧٣٠- وفاة/٧٧سنة/ذكر/حي العامل/محلة٨٠٣- وفاة/٥٦سنة/انثى/البياع/محلة٨١٧- وفاة/٦١سنة/ذكر/دور موظفي المصافي/محلة٨١٦- وفاة/٥٧سنة/ذكر/الداوودي/محلة٦١٣- وفاة/٦٣سنة/ذكر/ابو غريب/قرية النصر والسلام.- وفاة/٥٩سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٦٢- وفاة/٥٢سنة/ذكر/المحمودية/حي المرتضى.

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وقال أبو طحين في تصريح

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