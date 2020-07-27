عضو بمفوضية حقوق الانسان يدعو لتشريع قانون يحد من الانتهاكات على مواقع التواصل: عقوبة موازية للضرر

2020/07/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين، 27 تموز، 2020، إلى تشريع قانون الجرائم الالكترو...





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