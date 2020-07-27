2020/07/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين، 27 تموز، 2020، إلى تشريع قانون الجرائم الالكترو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بمفوضية حقوق الانسان يدعو لتشريع قانون يحد من الانتهاكات على مواقع التواصل: عقوبة موازية للضرر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين، 27 تموز، 2020، إلى تشريع قانون الجرائم الالكترو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بمفوضية حقوق الانسان يدعو لتشريع قانون يحد من الانتهاكات على مواقع التواصل: عقوبة موازية للضرر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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