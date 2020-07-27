2020/07/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
واوضح مراسلنا ان حريقاً ن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور: حريق في شارع حيفا وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
افاد مراسل بغاد اليوم بنشوب حريق في احدى العمارات السكنية وسط بغداد.
واوضح مراسلنا ان حريقاً ن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور: حريق في شارع حيفا وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور: حريق في شارع حيفا وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).