بالصور: حريق في شارع حيفا وسط بغداد

2020/07/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل بغاد اليوم بنشوب حريق في احدى العمارات السكنية وسط بغداد.

واوضح مراسلنا ان حريقاً ن...





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