2020/07/27 | 19:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافي نجمة السينما الهندية آيشواريا راي وابنتها من كوفيد-19 - الصورة لرويترز

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