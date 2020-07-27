2020/07/27 | 20:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت غرفة التجارة الإيرانية انخفاض صادرات إيران غير النفطية إلى العراق، بنسبة 40 في المئة في الربع الثاني من 2020.و قال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حامد حسيني، إن إيران صدرت إلى العراق في الربع الثاني من هذا العام، خمسة ملايين طن من السلع غير النفطية، بقيمة 1.45 مليار دولار.واستناداً إلى نفس التقرير، انخفضت الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق، بنسبة 40 في المئة، من حيث الحجم، و 38.3 في المئة، من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبالإضافة إلى العقوبات الأميركية، ساهمت جائحة كورونا في مفاقمة الوضع وخفض التجارة بين البلدين، بسبب إغلاق الحدود.ويأتي الانخفاض الحاد في التجارة بين البلدين، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا، أن طهران وبغداد تستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما، بما يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.وقبل فرض العقوبات، كان العراق يمثل ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، بعد الصين.ومؤخرا، أشارت تقارير إلى أن العراق يفكر في الاتجاه إلى دول الخليج لتلبية احتياجاته، خصوصا في مجال الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات إيران غير النفطية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض صادرات إيران غير النفطية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).