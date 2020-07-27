حقوق الانسان : قوة مفرطة غير مبررة استخدمت ضد احتجاجات الخريجين قرب وزارة التعليم

2020/07/27 | 20:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداتهمت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة تجاه التظاهرات الحاصلة قرب المؤسسات الحكومية للمطالبة بالحقوق المشروعة.وقالت المفوضية، إن “فرق المفوضية رصدت قيام الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية وزارة التعليم العالي صباح يوم الاثنين الحالي بتفريق اعتصام للخريجين من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل بالقوة دون أي اكتراث لحياتهم او الظرف الإنساني الذي يمرون به”.وأضافت، أن “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق مكفولة وفق الإعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور العراقي”، محملة “المسؤولية المباشرة في الحفاظ على حياة المواطنين الى المسؤولين المباشرين من قوات حفظ القانون وحمايات المؤسسات التي تجري في محيطها”.ودعت حكومة بغداد إلى “إعادة النظر بمعاناة الخريجين وأصحاب الشهادات العليا وانقاذهم من التهميش والبطالة وعدم قدرتهم الحصول على وظائف داخل المؤسسات وإيجاد البديل المناسب لهم “.وكانت مفوضية حقوق الإنسان أكدت مقتل وإصابة 13 متظاهراً حصيلة اعتداءات الأجهزة الأمنية على متظاهري ساحة التحرير ليلة أمس.

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