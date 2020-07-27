“كورونا فيروس” يجبر شركة غوغل على تمديد عمل موظفيها من المنزل

2020/07/27 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أعلنت شركة “جوجل” أنها ستمدد أوامر العمل من المنزل حتى يونيو/حزيران 2021، مع استمرار أزمة فيروس كورونا.وقال الرئيس التنفيذي “سوندار بيشاي” للشركة للموظفين عبر البريد الإلكتروني، اليوم الإثنين: “لمنح الموظفين القدرة على التخطيط للمستقبل، فإننا نقوم بتمديد عملنا العالمي من المنزل حتى 30 يونيو/حزيران 2021 لأدوار لا تحتاج إلى أن […]

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