ادنى مستوى له منذ عامين..الدولار الأمريكي يعمق خسائره في تعاملات الأسبوع الجاري

2020/07/27 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة عمق الدولار الأمريكي خسائره لنحو 1% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلاً أدنى مستوى بعامين ليستهل الأسبوع الجاري تحت ضغوط من كافة الاتجاهات.وتأثرت العملة الأمريكية سلباً من تصاعد التوترات الأمريكية الصينية إثر خلاف دبلوماسي حول إغلاق قنصلية كل منهما في بلد الآخر.كما أن الزيادة الملحوظة […]

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