الأمن الوطني في ميسان يلقي القبض على شخص يمارس الابتزاز الإلكتروني

2020/07/27 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل جهاز الأمن الوطني حفظ الأمن في المحافظات العراقية وبالتعاون مع المواطنين.

وبناءً على شكوى أحد المواطنين بخصوص ابتزازه إلكترونياً، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القانونية من استدراج المتهم لكمين محكم أفضى الى اعتقاله، وجرى تدوين إفادته أصولياً، واعترف بمساومة الضحية بمبلغ خمسة آلاف دولار مقابل عدم نشر صور عائلته، وقد سلم الى الجهات القضائية المختصة.

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