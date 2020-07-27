إصابة كل من مستشار الرئيس الأميركي والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية بكورونا

2020/07/27 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت الفحوص الطبية إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مصادر لم تسمها إن أوبراين معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.



وذكرت أن لديه أعراض خفيفة وهو يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض.

والى إيران اذ أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال مكتب ربيعي إنه يخضع للحجر الصحي منذ نحو أسبوع، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه، مضيفا أن نتائج التحاليل التي أجراها كانت إيجابية وأثبتت إصابته بالفيروس.

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