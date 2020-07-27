الكاظمي: أنا شهيد حي.. فلا تتلاعبوا

2020/07/27 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وصف نفسه بالشهيد الحي، مذكراً بأن هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن.

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