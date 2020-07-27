روحاني: أمريكا طلبت منا اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة خلال العامين الماضيين

2020/07/27 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران لا ترفض التفاوض مع واشنطن، لكنها لا تسعى إلى حوار استعراضي.وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “أمريكا طلبت منا اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة خلال العامين والثلاثة أشهر الماضية”، وأكد أنه على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل أي مفاوضات، موضحا أن “أي حوار مع […]

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