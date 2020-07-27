نائب: عمل البرلمان غير فعال والمسؤولية تقع على رئاسته

2020/07/27 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..حمل النائب احمد الجربا، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تراجع أداء البرلمان.وقال الجربا لـ /المعلومة/ إن “عمل مجلس النواب غير جيد وهذا الامر يتحمله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبينا أن “الحلبوسي يدعي بان هذه الفترة هي العطلة التشريعية للبرلمان”.وأضاف، أن “استئناف عقد الجلسات سيكون في مطلع شهر أيلول”، […]

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