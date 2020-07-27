اقليم كردستان.. تراجع بعدد الاصابات والوفيات وارتفاع بارقام المتعافين بـالـ 24 ساعة الماضية

2020/07/27 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الاثنين 27 تموز 2020، تسجيل 185 اصابة و5 حالات وفاة و1721 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وامس أعلنت الوزارة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة فضلاً عن 100 حالة شفاء.وبحسب بيان وزارة الصحة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وضع 86 شخصاً في الحجر الصحي وتم إجراء فحص كورونا لـ (2080) شخصاً.وتوزعت اصابات امس (74 منها في أربيل، و68 في السليمانية، 26 في كرميان، 9 في رابرين، 13 في دهوك، 17 في حلبجة).كما سجلت مستشفيات إقليم كردستان امس 100 حالة شفاء؛ 65 منها في أربيل، و10 في كرميان، و10 في رابرين، و3 في دهوك، و12 في حلبجة. أما وفيات امس فكان، 8 منها في أربيل، و9 في السليمانية.

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، توضيحيًا بخصوص التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات ا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، تسجيل 339 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 95 اصابة سجلت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن &quo

بغداد اليوم - السليمانية

أصدرت اللجنة العليا لعمليات السليمانية، الاثنين (27 تموز 2020)، جملة من القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في عيد الأضحى.

وأكدت اللجنة في بيان على منع التجمعات، والزيارات، كما أكدت على التزام المواطنين بالإجراءات الوق

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