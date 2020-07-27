النجف وذي قار.. قطع شوارع وصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية

2020/07/27 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الإثنين، 27 تموز، 2020، بأن متظاهري الناصرية قطعوا اغلب الطرق الر...





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