عضو بالأمن النيابية بحذر من ’’تسويف’’ ملف قتل المتظاهرين أمس: الكاظمي مطالب باجراء

2020/07/27 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، من تسويف ملف قتل المتظاهرين، فيما شدد على ضرورة تشكيل لجنة عليا للتحقيق وكشف تفاصيل ما حصل في ساحة التحرير ليلة امس. وقال العزاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن كشف ما حصل ليلة البارحة في ساحة التحرير وتقديم الجناة الى العدالة". وبين ان "تسويف الملف مثلما حصل في الحكومة السابقة، سيؤدي الى موجة جديد من الاحتجاج قد تطال الحكومة الحالية"، مطالبا "بتشكيل لجنة خاصة للكشف عن تفاصيل حادثة أمس ومحاسبة المقصرين ومعرفة كيفية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ومن اصدر تلك الاوامر".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم، بفتح تحقيق عاجل في أحدث يوم أمس في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، إن "الكاظمي وجه بفتح تحقيق فوري ودقيق بالأحداث التي جرت في ساحة التحرير وسط بغداد".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، توثيق أحداث التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء أمس الأحد والتي اسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وجرح أخرين.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "وثقت من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاحد المصادف 26 / 6 / 2020 نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين والتي ادت الى استشهاد (2) من المتظاهرين واصابة (11) منهم".

وأضافت، "اصابة البعض من المتظاهرين خطيرة، اضافة الى اصابة (4) من القوات الامنية وحرق (8) خيم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع".

ووقعت في الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بعد إقدام المتظاهرين على قطع الطرق في ساحة التحرير احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء، مما دفع القوات الأمنية إلى الرد عليهم بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والقنابل الدخانية، وسقط قتلى اثنين من المتظاهرين وعدد من الجرحى من كلا الطرفين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان، أصدره أمس الأحد، إن "القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

واضاف إن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي".

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين، 27 تموز، 2020، إلى تشريع قانون الجرائم الالكترونية طبقا للمعايير الدولية، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال البياتي في حديث لـ

بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم) اليوم الاثنين، نص كلمة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على خلفية الصدامات الأخيرة التي شهدتها التظاهرات ليلة الأمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي ، في كلمته التي وجهها للشعب العراقي

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان الحكومة التي يترأسها جاءت بعد بحر من الدم، لافتا الى انها لن تكون سبباً بقتل العراقيين.

وفي كلمة وجهها للشعب العراقي بعد احداث الامس في ساحة التحرير، قال القائد العام لل

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