حزب الله يكشف ما حصل في شبعا

2020/07/27 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن حزب الله اللبناني أن كل ما تدعيه وسائل الإعلام الاسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين غير صحيح، مضيفاً أن الحديث عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف مقاتلي الحزب في عمليات القصف في محيط مواقع الاحتلال غير صحيح إطلاقاً.وأوضح حزب الله في بيان أن ادعاءات الاحتلال هي "محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة"، مؤكداً أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرف المقاومة الإسلامية في أحداث اليوم حتى الآن".كما لفت الحزب إلى أن إطلاق النار كان "من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر"، وأكد أن "الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف في محيط مواقع الاحتلال غير صحيح إطلاقاً".و شدد في بيانه على أن "الرد على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن في الاعتداء على محيط مطار دمشق آت حتماً".وتابع حزب الله قائلاً "القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق"مضيفاً "يبدو أن رعب الاحتلال ومستوطنيه جعله يتحرك بشكل متوتر ميدانياً واعلامياً على قاعدة (يحسبون كل صيحة عليهم)".واعبتر حزب الله أن العدو عجز بالكامل عن معرفة نوايا المقاومة ما جعله يتوتر ميدانياً وإعلامياً.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله استهدف ميركافا إسرائيلية بصاروخ كورنيت، و أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على خلية تابعة لحزب الله حاولت الدخول إلى فلسطين.من جهته، نشر موقع "إسرائيل اليوم" أن "عناصر من حزب الله أطلقوا صاروخ كورنيت على دبابة ميركافا إسرائيلية".وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تبادل إطلاق نار مستمر بين خلية من حزب الله والقوات الإسرائيلية في مزارع شبعا وأن "خلية تابعة لحزب الله أطلقت النار على آلية اسرائيلية في هاردوف".لكن الإسرائيليين عادوا وتراجعوا عن روايتهم.

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