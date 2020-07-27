احتجاجاً على قطع الكهرباء..متظاهرون غاضبون يقطعون الشارع التجاري بــ”حرق الاطارات” وسط البصرة

2020/07/27 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد قام عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بقطع الشارع التجاري وسط المحافظة احتجاجا على سوء تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات حرارة الطقس .واوضح مقطع فديو متداول رصدته “يس عراق” حرق المتظاهرين للاطارات وسط الشارع التجاري، تعبيرا عن غضبهم من انقطاع الطاقة الكهربائية .واعلنت قيادة الشرطة […]

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