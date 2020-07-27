2020/07/27 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن ضبط مادة لم تخضع للفحص الفني المختبري ومادة تم تغير وصفها.وقال بيان للهياة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط ( 3 ) عجلات محملة بمادة (بوري حديد للصناعة) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مادة لم تخضع للفحص المختبري واخرى تم تغير وصفها في ميناء أم قصر الشمالي وكالة تقدم الاخبارية.

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