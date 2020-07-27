2020/07/27 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف عراقيون، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بالكشف السريع عن نتائج التحقيق بقتلة المتظاهرين .وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف النائب حسين عرب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “التظاهر السلمي كفله الدستور والقانون وكافة الشرائع السماوية”، مبينا ان “الاعتداء على المتظاهرين او القوات الامنية مرفوض ولايمكن السكوت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف عراقيون يطالب الكاظمي بالكشف السريع عن قتلة المتظاهرين وكالة تقدم الاخبارية.

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