2020/07/27 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب المتحدث الرسمي باسم تحالف عراقيون النائب حسين عرب، الاثنين، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بالكشف السريع عن نتائج التحقيق بقتلة المتظاهرين وقال عرب في بيان تلقته /المعلومة/، ان “التظاهر السلمي كفله الدستور والقانون وكافة الشرائع السماوية”، مبينا ان “الاعتداء على المتظاهرين او القوات الامنية مرفوض ولايمكن السكوت عنه”.وطالب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات للكاظمي بالكشف السريع عن قتلة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات للكاظمي بالكشف السريع عن قتلة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).