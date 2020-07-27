المالية النيابية تطرح خارطة طريق لانهاء” الاموال المكتنزة” في المنازل

2020/07/27 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طرح عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاحد، خارطة طريق لانهاء ملف الاموال المكتنزة في المنازل.وقال كوجر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة كبيرة من العراقيين يعمدون الى اكتناز الاموال في المنازل وعدم ايداعها في المصارف سواء اكانت مالية او اهلية لاسباب متعددة مؤكدا بان الاكتناز خطا وله ضرر اقتصادي كبير”.واضاف […]

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