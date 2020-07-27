مدرب اسود الرافدين يستدعي “محترف عراقي” لتشكيلته استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة

2020/07/27 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، اضافة لاعب جديد لصفوف اسود الرافدين تمهيداً للتصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال.خاص … بعد التألق في الفترة الماضية … كاتانيتش يستدعي المحترف في الدوري السويدي الممتاز " مهند جعاز ".https://t.co/2MOLTyURnF — IQ-PRO – موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) July 27, 2020 وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تابعته”يس […]

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