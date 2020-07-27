على ضوء أحداث ساحة التحرير ليلة الأحد - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/27 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي أيام زمان كان ديوان الخليفة منتدى يجمع الشعراء والعلماء والأدباء وأهل المعرفة يتحاورون ويتناقشون ويطرحون آراء وأفكار مختلفة.



في أحد الأيام طرح الخليفة رأي يقول أيهما أكثر تأثيراً الطبيعة أم التطبّع فجرت حوارات بين الحضور وكان رأي طرحه أحد الوزراء يقول (أن الطبيعة هي الصفة الغالبة على التطبّع) ومن أجل أن يثبت وجهة نظره جاء بأربعة قطط دربها وعلمها كيف تمسك الشموع عندما تعد مائدة الطعام للخليفة ومضت ......





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