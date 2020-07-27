العرب كمشروع تركي إسلامي - سامح عسكر

2020/07/27 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر عندما قرر الرئيس التركي أردوجان تحويل كنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد أصبح السؤال مُلحّا: من المستهدف من هذا القرار؟..هل هو العالم المسيحي الغربي أم العالم الهندوسي اللاديني الشرقي أم العالم الإسلامي والعربي؟يَصعُب القول أن المستهدف هو العالمين المسيحي واللاديني فلا مكسب واحد وراء ذلك بل على العكس لقد حصل على السخط الكافي لتصوير تركيا كمشروع دولة مارقة تريد الزعامة على أسس دينية وعرقية أشبه بما ......





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