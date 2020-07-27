2020/07/27 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جريس_الهامس رجاء لكلب غربي - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 284 لكلبِ الستِ في الغرب حقوقُُ..



.



ونحن بالمهانة خانعونا لكلب الست في الغرب ضمانُُ...



لهم جهابذةُُ ومشرِّعوناإذا نفقَ في الغرب كلبُُ .....



عزفت أبواقهم لحناً حزيناويبادُ شعبنا ويموت غدراً ....



ويشربُ الكلُّ نخب قاتليناكأنّ الأرض موطن الأوغاد باتت ...تجرِّبُ أسهمَ الأحقادِ فينا..ونحنُ سادة للكون كما رضعنا .....ومن بين الشعو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجاء إلى كلب غربي --على جدار ثورتنا السورية المغدورة .رقم:284 - جريس الهامس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجاء إلى كلب غربي --على جدار ثورتنا السورية المغدورة .رقم:284 - جريس الهامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).