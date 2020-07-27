الإصابة تبعد مبابي نحو 3 أسابيع وتهدد مشاركته أمام أتلانتا في دوري الأبطال

2020/07/27 | 21:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن الإصابة ستبعد نجمه كيليان مبابي البالغ 21 عاما عن الملاعب ثلاثة أسابيع تقريبا.وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن “التصوير الذي أجراه مبابي الاثنين أكد إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي.بعد هذه الإصابة، يستغرق وقت […]

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