تعيين الخريجيين والشهادات العليا.. عضو بمالية البرلمان يحدد مدى الإمكانية بعامي 2020-2021

2020/07/27 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، اليوم الاثنين، عدم وجود امكانيات مالية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاطلاق أي تعيينات جديدة لاصحاب الشهادات العليا أو غيرهم من الخريجين.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "كل تعيين جديد يحتاج الى غطاء مالي، وهذا الغطاء يحتاج إلى ادراج في الموازنة العامة، والحكومة الآن ليس لديها موازنة، وبالتالي فان التعيينات سوف تتأجل لحين اقرار موازنة 2021، او تقديم موازنة خاصة لبعض القضايا، وتكون موازنة مختصرة".

وأضاف كوجر: "لا نعلم إن كان لدى الحكومة تقديم لمثل هكذا موازنة، ولغاية الآن لا توجد اي بوادر بشأنها"، مؤكداً عدم إمكانية فتح التعيينات "الا بعد اقرار الموازنة ووجود فقرة خاصة بالتعيينات".

ومنذ تظاهرات تشرين الأول الماضي يطالب الآلاف من الخريجين وحملة الشهادات العليا بتعيينهم في الوزارات المعنية، وتخللت المالبات اعتصامات على ابواب الوزارات مثل الصحة والكهرباء والتعليم العالي، فيما شهدت العديد من الصدامات بين المعتصمين والقوات الأمنية، مازالت مستمرة حتى اليوم.

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