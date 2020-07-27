نائب: عدم محاسبة الفاسدين يقف ورائه سببان أحدهما حكومي و دول تحمي كبارهم!

2020/07/27 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، علي سعدون، الاثنين 27 تموز 2020، عن سبب عدم مح...





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