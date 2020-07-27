2020/07/27 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، علي سعدون، الاثنين 27 تموز 2020، عن سبب عدم مح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: عدم محاسبة الفاسدين يقف ورائه سببان أحدهما حكومي و دول تحمي كبارهم!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، علي سعدون، الاثنين 27 تموز 2020، عن سبب عدم مح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: عدم محاسبة الفاسدين يقف ورائه سببان أحدهما حكومي و دول تحمي كبارهم!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: عدم محاسبة الفاسدين يقف ورائه سببان أحدهما حكومي و دول تحمي كبارهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).