تسجيل 1721 حالة تماثل للشفاء و185 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/07/27 | 21:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اصابات كورونا في الاقليم مؤخرا

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