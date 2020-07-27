رغم كورونا: اسواق الموصل تشهد “حركة تسوق” قوية استعداد للعيد وحملات تطوعية للحلاقة!

2020/07/27 | 21:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد رغم الاجراءات الوقائية المتخذة في قرارات الحكومة المحلية بمحافظة نينوى، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحركة التبضع التي تشهدها اسواق مدينة الموصل من قبل الاهالي استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المقبل.الموصل قبل شوية ❤🌸 pic.twitter.com/7RGG21O2Wj — بنت الموصل 🇮🇶🏡 (@bint_mousl) July 26, 2020 وتظهر الصور التي نشرتها مدونات عبر مواقع تويتر […]

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