شرطة نينوى تلقي القبض على شخص قتل زوجته في المحافظة

2020/07/27 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، اليوم الاثنين، القبض على شخص قتل زوجته في المحافظة.وقال الحمداني في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مديرية شرطة النصر ( مركز شرطة سومر ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل تمكنت من كشف جريمة قتل بحق المجنى عليها ( ش ا ا …

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