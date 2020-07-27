بالصور ..افتتاح مركز الشفاء 7 في الناصرية لعلاج المصابين بكورونا

2020/07/27 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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