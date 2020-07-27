مركز حقوقي : آلاف المعتقلين العراقيين في خطر بسبب شح الدواء وانعدام الرعاية

2020/07/27 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب "عن وجود نقص كبير بتوفير الأدوية والمحاجر الصحية داخل مراكز الاحتجاز والسجون العراقية.وقال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بيان مقتضب: “وصلت اليوم مناشدة إلى المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من إحدى معتقلات سجن( سايد فور) بتوفير الأدوية والمحاجر الصحية للمعتقلات بسبب تفشي وباء كورونا بينهم، مبينا أن إدارة السجن تتعمد بإهمالهن وتركهن يواجهن الموت الجماعي في السجن، بحسب المناشدة.ودعا المركز العراقي في أكثر من مناسبة لاطلاق سراح المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز، وذلك لمنع حدوث أي كارثة صحية في حال تفشي وباء كورونا داخل السجون.كما دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى اصدار عفو عام عن المعتقلين، وحذرت من تداعيات تجاهل تلك المطالبات.واكد عضو المفوضية ثامر الشمري ، ضرورة اصدار عفو عام عن المعتقلين لأن أغلبهم من الذين تم اعتقالهم ظلما بدوافع شخصية وبناء على بلاغات كيدية من جهة، ولمنع حدوث كارثة داخل السجون في حال انتشار الوباء من جهة اخرى.ويبلغ عدد المحكومين والموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز العراقية أكثر من 70 ألف معتقل، نصفهم موقوف قيد التحقيق والكثير منهم أمضى سنوات دون انتهاء التحقيق.

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