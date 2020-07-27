2020/07/27 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ارتفاع الاصابات.. التعافي من كورونا يتجاوز 10 ملايين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم ارتفاع الاصابات.. التعافي من كورونا يتجاوز 10 ملايين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم ارتفاع الاصابات.. التعافي من كورونا يتجاوز 10 ملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).