الكشف عن اطول رحلة فضائية مرتقبة

2020/07/27 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أنه من المقرر إطلاق صاروخ النقل :بروتون-إم” في أطول رحلة، وعلى متنه قمران صناعيان للاتصالات.ووفقا للمؤسسة، سيطلق صاروخ النقل “بروتون-إم” في الساعة الثانية عشرة ليلا و27 دقيقة يوم 30 يوليو الجاري في أطول رحلة، وعلى متنه قمران صناعيان للاتصالات، “إكسبريس-80″ و”إكسبريس-103”.وتشير المؤسسة في بيانها، إلى أنه: سينفصل […]

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