وزارة التجارة تعلن موعد إيقاف تسويق محصول الحنطة في اربيل وبقية مواقع نينوى

2020/07/27 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة التجارة، الاثنين، مواعيد ايقاف تسويق محصول الحنطة في محافظة اربيل والمراكز التسويقية المتبقية في محافظة نينوى، فيما اشارت الى ان الكميات المسوقة هذا الموسم تقترب من 5 ملايين طن.وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي، ان"اللجنة المركزية للتسويق في الشركة العامة لتجارة الحبوب، قررت في الجلسة ( ٢٧ ) تحديد نهاية الدوام الرسمي ليوم العاشر من اب ٢٠٢٠ موعدا لغلق التسويق في اربيل لتكمل استلام الكمية المخصصة على ان لايتجاوز الكمية المقررة، فيما توزعت مواعيد غلق المراكز التسويقية الاربع المتبقية في محافظة نينوى وهي ساحة الموصل و سايلو مخمور و ساحة فلفيل و مركز تسويق روفيا حسب موعد كل مركز تسويقي بما يتناسب وعدد السيارات التي تنتظر دورها امام ابواب المراكز التسويقية و تم جردها وتثبيت اعدادها من قبل لجنة مشتركة في كل موقع".واضاف البيان، ان"اللجنة قررت الموافقة على تحويل الخطط الزراعية لعدد من الفلاحين ممن قدم طلب تحويل الخطط بعد انتهاء التسويق في مركز بازوايا الى مركز تسويق ساحة فلفيل".واشار البيان الى، ان"الموسم التسويقي في نينوى ودهوك يشارف على الانتهاء في موسم تسويقي هو الاكثر وفرة في حجم الكميات المسوقة لمخازن وزارة التجارة والتي سجلت اليوم ( 4,941,731) مليون طن حنطة بانواعها الثلاث".واعلنت وزارة التجارة في (20 نيسان 2020)، بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة للموسم الحالي، رغم الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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