2020/07/27 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر امني بسقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال بغداد . يشار الى ان المعسكر يضم وحدات تدريب اميركية خاصة لتطوير خبرات القوات العراقية .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).