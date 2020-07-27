سقوط 3 صواريخ على معسكر ⁧التاجي⁩ شمال ⁧بغداد⁩

2020/07/27 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر امني بسقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال بغداد . يشار الى ان المعسكر يضم وحدات تدريب اميركية خاصة لتطوير خبرات القوات العراقية .

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