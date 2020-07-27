بوتين واردوغان يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا والتوترات الدولية

2020/07/27 | 21:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والتوتر بين أذربيجان وأرمينيا.وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان وبوتين قيّما وناقشا الخطوات لتعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية، بينها التوتر بين أذربيجان وأرمينيا وتطورات الأوضاع في […]

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