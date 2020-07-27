الصناعة تعلن إعادة افتتاح معملين لإنتاج الأنابيب والطابوق

2020/07/27 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن إعادة افتتاح معملين لإنتاج الأنابيب والطابوق، وذلك ضمن خطتها لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة.

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