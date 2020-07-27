2020/07/27 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن صواريخ “كاتيوشا” سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.واشار المصدر، في حديث صحفي، الى “سقوط 4 صواريخ من نوع “كاتيوشا على معسكر التاجي”.واضاف، انه “لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية حتى الان بين صفوف القوات التي تتواجد هناك”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بصواريخ “كاتيوشا” وكالة تقدم الاخبارية.

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