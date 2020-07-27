سقوط 3 صواريخ على قاعدة التاجي ببغداد التي تشغلها القوات الأميركية

2020/07/27 | 21:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، بأن معسكر التاجي ببغداد الذي تشغله القوات الأميركية، قد استهدف بصواريخ كاتيوشا، فيما شوهدت مروحيات أميركية تحلق فوق المعسكر بعد استهدافه.يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض

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