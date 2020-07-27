رواية تَرمي بِشرَرِ: عالم من اللذة والخوف والممنوع - مروان عبد الرزاق

2020/07/27 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مروان_عبد_الرزاق -١رواية "ترمي بشرر" للروائي السعودي "عبده خال"، الحائزة على جائزة البوكر لعام "٢٠١٠"، والتي تعرضت للجدل الكثير بين المثقفين العرب لنيلها الجائزة.



إلا أن رئيس لجنة التحكيم طالب الرفاعي دافع بشدة عن الاختيار باعتماد اللجنة على "لوحة المعايير"، " وجدة موضوع الرواية، وقدرة اللغة الروائية، وتفرد بناء الشخصية، ولعبة الزمن والعلاقة بين زمن القص وأزمنة التذكر"، وأن نقاشاً حراً ......





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