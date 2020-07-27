دراسة توضح كيفية تقليل انتشار فيروس كورونا

2020/07/27 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة هناك رقم واحد يؤثر على حياة الكثيرين في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي: عدد التكاثر الأساسي، ويسمى أيضا R، الذي يعد في علم الأوبئة عدد الحالات التي تسببها حالة واحدة في مدة ما.وفي حالة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، يحدد R عدد الأشخاص الذين سيصابون عن طريق كل شخص مصاب بالفيروس […]

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