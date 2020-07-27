نائب: 10 انواع من الفساد تغزو المنافذ العراقية.. بينها الخطير والمُحرم وفق القانون

2020/07/27 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، أن نشر قطعات من القوات الأمنية ف...





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