متخصص يحدد 4 نقاط للتعامل مع تصاعد الاصابات بكورونا.. تطبيقها سيمهد للخلاص من الوباء

2020/07/27 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليو - متابعةدعا المتخصص بعلم الوبائيات بدائرة صحة بغداد/الرصافة د.



وسام التميمي المواطنين للالتزام بـ 4 نقاط للخلاص من وباء كورونا في العراق فيما طرح مؤشرات تبين حدوث تراجع بمستويات الفيروس.وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان "مؤشر كورونا تراجع في الأسبوع الثالث من تموز قياساً بالأسبوع الأول منه بنسبة الوفيات إذ تراجعت من 4.6٪ من إجمالي الاصابات المسجلة إلى 3.8٪ فيما ارتفع عدد المتعافين من 11612 إلى 14526". وبين إن "تراجعا ثانياً حدث في نسبة الإصابات قياساً بعدد الفحوصات من 19.6٪ إلى 14.7٪".وأضاف "بالمقابل حدث إرتفاع طفيف بعدد الاصابات إذ بلغت في الأسبوع الأول 15918 وفي الثالث 15998". ولفت إلى أن "العراق شهد ذروة كورونا في الأيام الماضية والأن دخل مرحلة تسطيح المنحنى والسيطرة واذا ماتم الإلتزام من المواطنين فسينحدر المنحنى بتراجع الإصابات شيئاً فشيئاً حتى يحين موعد إنتهاء الوباء". وشدد على "وجوب التعامل مع الوباء لكن مع الإلتزام بالوقاية وعدم اهمالها لإن الأمر سيؤدي لقفزة جديدة بعدد الاصابات اليومية قد تصل لـ 3-4 الآف إصابة يومياً وربما 5 الآف اصابة ". واقترح " التعايش مع الوضع وليس مع الوباء لإن الثانية تفهم خطأ "، مبينا ان" القيود سترفع تدريجيا وسينتهي العمل بالحظر بعد العيد وهذا يقلق كثيرا من الملتزمين". ونصح بـ" تشديد الالتزام بالطرق الوقائية لإنها الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع وضمان تراجع الوباء وانحساره". وطرح المتخصص بعلم الوبائيات 4 نقاط ينبغي الحفاظ عليها للخلاص من خطر الوباء أولها "الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمتر على الأقل بين شخص واخر لإن عدم وجود تباعد سيسمح بأنتقال الفيروس سريعا بين شخص وأخر ". وتابع في نقطة ثانية " يجب على الجميع ارتداء الكمامة بعد الخروج من المنزل لأنها تقلل فرص انتقال الفيروس للشخص السليم وتمنع إنتقال من المصاب الذي لا يعلم باصابته بسبب الأعراض الخفيفة أو عدم وجود اعراض ". ولفت إلى أن "الأمر الثالث هو التعقيم المستمر للأيدي بالماء والصابون وبالمحاليل الكحولية وتعقيم الأسطح والأمر الرابع يخص من يشعرون بأعراض الحمى او ضيق التنفس ولو كان بسيطا أن لا يخرجوا من منازلهم لإن من المحتمل أن يكونوا مصابين وينقلون الفيروس والالتزام بهذه النقاط الأربعة سيمهد للخلاص من الوباء دون انتظار علاجي او لقاح ". وأكد ان "النظام الصحي بعيد عن الانهيار والاصابات تجاوزت الـ 100 آلف ومعدل الشفاء عالي لكن هذا لا يعني الشعور بالأمان لأن عدم الالتزام سيمهد ربما لقفزات تمهد لانهياره عندما لا يكون هناك متسع لإستقبال المزيد من المرضى ".وفي وقت سابق ، كشفت وزارة الصحة العراقية عن تطور مهم في مواجهة جائحة كورونا فيما حددت شرطين للخلاص من الوباء في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة د.



سيف البدر إن "الموقف الوبائي يتوقف على الوعي الاجتماعي ومدى التزام المواطنين بالوقاية الشخصية واذا لم يطبق التباعد الاجتماعي بشكل حقيقي فلا خلاص حقيقي من الفيروس ولن تنتهي جائحة كورونا".واضاف "لحد الآن لا نرى جدية لدى كثير من الجهات المعنية والمواطنين في تطبيق التباعد الاجتماعي حيث تحدث ازدحامات في الأسواق والشوارع ولا يوجد تطبيق حقيقي لمنع التجمعات بكافة أشكالها".ورغم ما ذكره اشار البدر الى ان "الوضع حت الآن تحت السيطرة وهناك خبر جيد ويهم المواطنين وهو زيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا وزيادة عدد أسرة العناية المركزة الى الفين في جميع مدن العراق وخلال شهر او شهرين سترتفع إلى 4 آلاف".ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 25 تموز الجاري وبلغت 2862.وكانت أعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء في 14 تموز الجاري وبلغت 3784 متعافٍ.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (27 تموز 2020) تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في الاقليم، ببيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تم تسجيل 185 إصابة جديدة بجائحة كورونا في

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، توضيحيًا بخصوص التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات ا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، تسجيل 339 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 95 اصابة سجلت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متخصص يحدد 4 نقاط للتعامل مع تصاعد الاصابات بكورونا.. تطبيقها سيمهد للخلاص من الوباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متخصص يحدد 4 نقاط للتعامل مع تصاعد الاصابات بكورونا.. تطبيقها سيمهد للخلاص من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).