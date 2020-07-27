تصعيد في بابل وكربلاء للمطالبة بتحسين واقع كربلاء

2020/07/27 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

اقدم محتجون غاضبون من اهالي محافظة بابل، الإثنين، 27 تموز، 2020، على قطع جسر حيوي وسط المحافظة، احت...





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