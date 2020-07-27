مصدر أمني : استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا

2020/07/27 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أفاد مصدر أمني، إلى سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، مساء اليوم الأثنين.يشار الى ان قوات أميركية تتواجد في المعسكر.ويأتي هذا القصف بعد 3 أيام من قصف مماثل استهدف معسكر بسماية جنوب بغداد وذلك عشية انسحاب قوات التحالف الدولي منه وتسليمه للجانب العراقي.

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