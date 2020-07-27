2020/07/27 | 21:55 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أين نيوز _بغداد أفاد مصدر أمني، إلى سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، مساء اليوم الأثنين.
يشار الى ان قوات أميركية تتواجد في المعسكر.ويأتي هذا القصف بعد 3 أيام من قصف مماثل استهدف معسكر بسماية جنوب بغداد وذلك عشية انسحاب قوات التحالف الدولي منه وتسليمه للجانب العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني : استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يشار الى ان قوات أميركية تتواجد في المعسكر.ويأتي هذا القصف بعد 3 أيام من قصف مماثل استهدف معسكر بسماية جنوب بغداد وذلك عشية انسحاب قوات التحالف الدولي منه وتسليمه للجانب العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني : استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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