بالصور،، مصر تبدأ خطة “نهاية العشوائيات”: نقل عدد كبير من الفقراء من مناطق “شديدة الخطورة” لشقق سكنية جديدة

2020/07/27 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن محافظ البحر الأحمر في مصر اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، بدء نقل قاطني منطقة “الخطورة الداهمة” بجبل العفش بمدينة الغردقة إلى شقق سكنية متطورة.وأكد المحافظ أنه تم إنشاء بديل للعشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة، وهي عبارة عن عمارات سكنية ومنازل كاملة التجهيز، يتخللها منطقة خدمات، لافتا إلى أنه وجه بعمل ملعب […]

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